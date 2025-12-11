У Навроцкого говорят, что он ничего не знает о намерении передать Украине МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий не был проинформирован о намерениях передать Украине истребители МиГ-29.

Об этом рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, которого цитирует Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Перед вылетом президента Кароля Навроцкого в Латвию Пшидача спросили об информации о запланированной передаче Украине МиГ-29, остающихся на вооружении польских ВВС.

В ответ он сказал, что "президент не информируется на постоянной основе об этом важном вопросе", хотя, как он добавил, "как главнокомандующий Вооруженных сил, он, естественно, должен быть проконсультирован по этому вопросу".

"С определенным удивлением, но и заинтересованностью мы воспринимаем эти слова, которые звучат со стороны правительства, а также со стороны высоких офицеров Вооруженных сил Польши, которые говорят о конкретных планах в этом направлении", – подчеркнул Пшидач.

Как он отметил, Польша передавала военное оборудование Украине и в предыдущие годы, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента Республики Польша". Он указал, что соответствующие совещания проводились в Бюро национальной безопасности или в самом Президентском дворце.

"Кажется, что и в этом случае правительство должно не только информировать господина президента, но и провести внутренний анализ и дискуссию", – добавил Пшидач.

По его словам, отсутствие консультаций с президентом по этому вопросу также может часто свидетельствовать о "злой воле и попытке в очередной раз отрезать президента от информации, важной с точки зрения польского государства".

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг эти заявления Пшидача.

"Это неправда. Во время заседания комитета по безопасности мы обсуждаем эти вопросы", – сказал он, заверив, что "все важные вопросы обсуждаются на заседаниях комитета по безопасности".

По словам министра, вопрос передачи Украине МиГ-29 "поднимался несколько раз" и сейчас "дело находится в процессе, оно не завершено".

Ранее стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Осенью прошлого года украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут сделать этого, чтобы не ослабить собственную оборону.

В марте 2025 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда заявил, что мог бы рассмотреть возможность передачи Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.