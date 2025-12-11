Лавров стверджує, що всі "непорозуміння" РФ з США "щодо України" вирішені

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер,11 грудня, що всі "непорозуміння" з США "щодо України" були вирішені після зустрічі на початку цього місяця між очільником Кремля Владіміром Путіним і посланцем США Стівом Віткоффом.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Лавров заявив, що переговори підтвердили "взаємне розуміння", досягнуте між Путіним і Дональдом Трампом на саміті на Алясці в серпні.

"Зараз, тут, у наших переговорах з американцями щодо українського питання, я особисто вважаю, що непорозуміння і недоліки в комунікації були вирішені", – сказав він.

Глава МЗС РФ також сказав, що його країна хоче, щоб пакет документів, узгоджений для підкріплення "довгострокової та стійкої мирної угоди" у російсько-українській війні, містив гарантії безпеки "для всіх залучених сторін".

"Ми передали нашим американським колегам додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Ми розуміємо, що, обговорюючи гарантії безпеки, ми не можемо обмежуватися лише Україною", – заявив він.

Також Лавров повторив наратив російської пропаганди щодо того, що РФ не погодиться на вступ України до НАТО і що Москва хоче "захисту" для російськомовних громадян в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Після цього в Кремлі висловили задоволення такими заявами американського президента.