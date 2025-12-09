Трамп вважає, що РФ перебуває у сильнішій переговорній позиції

Президент США Дональд Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю Politico.

Трамп переконаний, що позиція РФ виглядає сильнішою, оскільки це "набагато більша країна".

"Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Чесно кажучи, вона не сталася б, якби я був президентом, і вона не відбувалася протягом чотирьох років. Я спостерігав за цим і сказав: "Вау, вони створять тут проблеми". І вона почалася і могла б перерости в третю світову війну, чесно кажучи", – сказав Трамп.

За його словами, розв’язана РФ війна проти України – "це велика проблема для Європи. І вони не справляються з нею добре".

При цьому він повторив свої твердження про те, що президент України Володимир Зеленський не читав його "мирний план", і додав, що "він має зробити це".

"Було б добре, якби він його прочитав. Знаєте, багато людей гине. Тож було б дуже добре, якби він його прочитав. Його людям пропозиція дуже сподобалася. Їм вона дійсно сподобалася. Його заступники, його високопосадовці, їм сподобалося, але вони сказали, що він її ще не прочитав. Я думаю, він повинен знайти час, щоб її прочитати", – додав президент США.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров пообіцяв представити Зеленському детальну інформацію про зустрічі з американською стороною, які проходили у Маямі.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що радники з національної безпеки України та європейських держав продовжать роботу над останньою версією "мирного плану" та завершать її орієнтовно у вівторок.

Також президент розкрив, що європейські гарантії безпеки для України фактично готові.