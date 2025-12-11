Лавров утверждает, что все "недоразумения" РФ с США "по Украине" решены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, 11 декабря, что все "недоразумения" с США "по Украине" были решены после встречи в начале этого месяца между главой Кремля Владимиром Путиным и посланником США Стивом Уиткоффом.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Лавров заявил, что переговоры подтвердили "взаимное понимание", достигнутое между Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе.

"Сейчас, здесь, в наших переговорах с американцами по украинскому вопросу, я лично считаю, что недоразумения и недостатки в коммуникации были решены", – сказал он.

Глава МИД РФ также сказал, что его страна хочет, чтобы пакет документов, согласованный для подкрепления "долгосрочного и устойчивого мирного соглашения" в российско-украинской войне, содержал гарантии безопасности "для всех вовлеченных сторон".

"Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности. Мы понимаем, что, обсуждая гарантии безопасности, мы не можем ограничиваться только Украиной", – заявил он.

Также Лавров повторил нарратив российской пропаганды о том, что РФ не согласится на вступление Украины в НАТО и что Москва хочет "защиты" для русскоязычных граждан в Украине.

Напомним, недавно Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.

После этого в Кремле выразили удовлетворение такими заявлениями американского президента.