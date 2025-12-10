В Кремлі висловили задоволення останніми заявами президента США Дональда Трампа, зокрема, про перевагу РФ на полі бою в Україні, а також про неможливість членства України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник кремлівського правителя Дмитрій Пєсков, якого цитує AFP.

Пєсков сказав журналістам, що останні заяви Трампа були "дуже важливими" і загалом вони збігаються з баченням російської сторони.

"Багато в чому, щодо питання членства в НАТО, щодо питання територій, щодо питання того, як Україна втрачає території, це відповідає нашому розумінню", – зазначив він.

Нагадаємо, Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Неофіційно американські і європейські посадовці у відповідь на ці заяви зазначили, що наразі немає жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які б свідчили про значні зміни на полі бою.

Крім того, Трамп сказав, що "завжди було розуміння" того, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО".