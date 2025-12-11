ЗМІ: у Трампа обговорювали створення союзу з Росією і Китаєм як альтернативу G7

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала ідею про створення нової групи країн "Core 5", до якої увійшли б Китай і Росія, що зблизило б традиційних супротивників і створило б різкий контраст з наявною G7.

Про це йдеться у публікації Defence One пише "Європейська правда".

Ідея створення групи, як повідомляється, з'явилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

За даними видання, стратегія передбачала створення нової групи провідних світових держав – С5 (Core 5): США, Китай, Росія, Індія та Японія.

Це мав бути такий самий неформальний клуб, як G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія).

Однак членство в такому союзі мало визначатися не політичним устроєм (G7 – клуб багатих демократій), а лише чисельністю населення (понад 100 мільйонів осіб) і економічним потенціалом.

Як і G7, Core 5 мала б регулярно збиратися, щоб обговорити світові проблеми.

Темою першого саміту С5 передбачалася нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією як найважливіший крок до стабілізації Близького Сходу.

Водночас посадовці команди Трампа заперечують наявність альтернативних версій документа.

Нагадаємо, пункт про повернення Росії до цього формату, що зробило б його знову G8, фігурував у початковій версії "мирного плану з 28 пунктів" щодо України команди Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до G7.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив аналогічну точку зору та зазначив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Своєю чергою господар Кремля Владімір Путін запевняє, що його не цікавить повернення до G7.