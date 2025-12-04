Путін каже, що його не цікавить повернення у G7

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що не зацікавлений у поверненні Росії до складу "Групи семи", яка була "Групою восьми" – до вигнання звідти РФ після агресії проти України у 2014 році.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це Путін сказав у коментарях телеканалу India Today.

Очільник Кремля сказав, що зараз Росію не цікавить повернення до "сімки".

"Не буду вдаватися у деталі, але в минулому я по суті перестав їздити на ці зустрічі", – сказав Путін.

Далі він згадав про скорочення частки країн G7 у світовій економіці та про рецесію у Німеччині.

Нагадаємо, пункт про повернення Росії до цього формату, що зробило б його знову G8, фігурував у початковій версії "плану з 28 пунктів" команди Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до G7.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив аналогічну точку зору та зазначив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.