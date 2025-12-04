Укр Рус Eng

Путін каже, що його не цікавить повернення у G7

Новини — Четвер, 4 грудня 2025, 11:57 — Марія Ємець

Правитель Росії Владімір Путін заявив, що не зацікавлений у поверненні Росії до складу "Групи семи", яка була "Групою восьми" – до вигнання звідти РФ після агресії проти України у 2014 році.

Як повідомляє російське "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це Путін сказав у коментарях телеканалу India Today.

Очільник Кремля сказав, що зараз Росію не цікавить повернення до "сімки". 

"Не буду вдаватися у деталі, але в минулому я по суті перестав їздити на ці зустрічі", – сказав Путін.

Далі він згадав про скорочення частки країн G7 у світовій економіці та про рецесію у Німеччині. 

Нагадаємо, пункт про повернення Росії до цього формату, що зробило б його знову G8, фігурував у початковій версії "плану з 28 пунктів" команди Трампа. 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість повернення Росії до G7.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив аналогічну точку зору та зазначив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Путін G7 (Група семи)
