СМИ: у Трампа обсуждали создание союза с Россией и Китаем как альтернативу G7
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала идею создания новой группы стран "Core 5", в которую вошли бы Китай и Россия, что сблизило бы традиционных противников и создало бы резкий контраст с существующей G7.
Об этом говорится в публикации Defence One пишет "Европейская правда".
Идея создания группы, как сообщается, появилась в длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе.
По данным издания, стратегия предусматривала создание новой группы ведущих мировых держав – С5 (Core 5): США, Китай, Россия, Индия и Япония.
Это должен был быть такой же неформальный клуб, как G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония).
Однако членство в таком союзе должно было определяться не политическим устройством (G7 – клуб богатых демократий), а лишь численностью населения (более 100 миллионов человек) и экономическим потенциалом.
Как и G7, Core 5 должна была бы регулярно собираться, чтобы обсудить мировые проблемы.
Темой первого саммита С5 предполагалась нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией как важнейший шаг к стабилизации Ближнего Востока.
В то же время чиновники команды Трампа отрицают наличие альтернативных версий документа.
Напомним, пункт о возвращении России в этот формат, что сделало бы его снова G8, фигурировал в начальной версии "мирного плана из 28 пунктов" по Украине команды Трампа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность возвращения России в G7.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил аналогичную точку зрения и отметил, что предпосылок для повторного принятия России нет.
В свою очередь хозяин Кремля Владимир Путин уверяет, что его не интересует возвращение в G7.