У Фінляндії можуть запровадити новий податок для туристів 

Міністерство фінансів Фінляндії розпочинає розробку нового туристичного збору, який стягуватиметься за короткострокове проживання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський суспільний мовник Yle.

За інформацією міністерства, запровадження регіонального туристичного збору вимагатиме змін у законодавстві. Муніципалітети зможуть на власний розсуд вводити цей податок відповідно до закону. А податкові надходження спрямовуватимуться безпосередньо до бюджету муніципалітету, який стягує цей збір.

Новий закон зможе набрати чинності не раніше 2027 року.

На етапі дослідження Міністерство фінансів Фінляндії планується визначити умови для реалізації податку та отримати думки муніципалітетів та громадян. У ході підготовки вивчать і можливі наслідки запровадження такого податку.

Нагадаємо, у вересні влада Венеції продовжила стягувати плату за в’їзд у місто з туристів, які зупиняються в місті менше ніж на один день.

У травні стало відомо, що влада іспанської Каталонії відклала план підвищення з травня щоденного туристичного податку до 15 євро.

Тим часом парламент Норвегії у червні схвалив запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів до країни та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.