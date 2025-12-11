В Финляндии могут ввести новый налог для туристов

Министерство финансов Финляндии начинает разработку нового туристического сбора, который будет взиматься за краткосрочное проживание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский общественный вещатель Yle.

По информации министерства, введение регионального туристического сбора потребует изменений в законодательстве. Муниципалитеты смогут по своему усмотрению вводить этот налог в соответствии с законом. А налоговые поступления будут направляться непосредственно в бюджет муниципалитета, который взимает этот сбор.

Новый закон сможет вступить в силу не ранее 2027 года.

На этапе исследования Министерство финансов Финляндии планируется определить условия для реализации налога и получить мнения муниципалитетов и граждан. В ходе подготовки изучат и возможные последствия введения такого налога.

Напомним, в сентябре власти Венеции продолжили взимать плату за въезд в город с туристов, которые останавливаются в городе менее чем на один день.

В мае стало известно, что власти испанской Каталонии отложили план повышения с мая ежедневного туристического налога до 15 евро.

Между тем парламент Норвегии в июне одобрил введение налога на туризм, призванного сдержать наплыв посетителей в страну и получить дополнительное финансирование для туристической инфраструктуры.