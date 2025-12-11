Опитування: довіра німців до федерального уряду впала до 28%

Згідно з новим опитуванням, проведеним Інститутом дослідження громадської думки Алленсбаха, довіра громадян Німеччини до федерального уряду впала на 20 відсоткових пунктів порівняно з 2021 роком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Довіру до федерального уряду висловили 28% опитаних німців, порівняно з 48% чотири роки тому.

За результатами опитування, довіра німців до ключових державних інституцій, політичних партій та ЗМІ падає.

Лише 17% опитаних довіряють політичним партіям, а трохи більше як третина (36%) учасників опитування довіряють Бундестагу.

Попри тенденцію на зниження рейтингів схвалення державних інституцій, Федеральний конституційний суд продовжує користуватися найбільшою громадською довірою, йдеться у звіті. Згідно з опитуванням, майже дві третини (63%) респондентів довіряють конституційному суду. Однак чотири роки тому цей показник був значно вищим – 81 відсоток.

Трохи більше п’ятої частини (22%) респондентів вказали на довіру до ЗМІ. У 2021 році цей показник становив 39%.

Для опитування Інститут Алленсбаха усно опитав загалом 1029 осіб у період з 22 листопада по 4 грудня. Похибка становить від двох до трьох відсоткових пунктів.

Раніше повідомлялося, що близько 70% респондентів у Німеччині висловили незадоволення роботою уряду на чолі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом.

А у Литві понад 70% опитаних громадян негативно оцінили роботу нового уряду.