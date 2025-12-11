Опрос: доверие немцев к федеральному правительству упало до 28%

Согласно новому опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения Алленсбаха, доверие граждан Германии к федеральному правительству упало на 20 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Доверие к федеральному правительству выразили 28% опрошенных немцев по сравнению с 48% четыре года назад.

По результатам опроса, доверие немцев к ключевым государственным институтам, политическим партиям и СМИ падает.

Только 17% опрошенных доверяют политическим партиям, а чуть более трети (36%) участников опроса доверяют Бундестагу.

Несмотря на тенденцию на снижение рейтингов одобрения государственных институтов, Федеральный конституционный суд продолжает пользоваться наибольшим общественным доверием, говорится в отчете. Согласно опросу, почти две трети (63%) респондентов доверяют конституционному суду. Однако четыре года назад этот показатель был значительно выше – 81%.

Чуть более пятой части (22%) респондентов указали на доверие к СМИ. В 2021 году этот показатель составлял 39%.

Для опроса Институт Алленсбаха устно опросил всего 1029 человек в период с 22 ноября по 4 декабря. Погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов.

Ранее сообщалось, что около 70% респондентов в Германии выразили недовольство работой правительства во главе с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

А в Литве более 70% опрошенных граждан негативно оценили работу нового правительства.