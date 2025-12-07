Уряд Мерца демонструє рекордний антирейтинг

У Німеччині уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом продовжує втрачати підтримку і демонструє рекордний антирейтинг.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування від соціологічного інституту INSA, які наводить Bild.

Згідно з опитуванням, наразі 70% респондентів незадоволені роботою уряду.

Це найгірший показник, зафіксований інститутом з моменту вступу уряду Мерца на посаду в травні. Тоді навіть половина респондентів (46 відсотків) не вважала коаліцію поганою. Наразі задоволені лише 21%.

Сам канцлер Мерц також отримує незадовільні оцінки від респондентів. Понад дві третини опитаних (68%) незадоволені його роботою. Тільки 23% оцінюють її позитивно.

"Це найгірші показники, які коли-небудь фіксувалися для канцлера і його уряду", – заявив глава Insa Герман Бінкерт у коментарі Bild.

Зокрема, критика уряду наростає і в лавах прихильників партій, що входять в керівну коаліцію. Згідно з опитуванням Insa, тільки 52% прихильників ХДС висловили задоволення роботою Мерца, а серед виборців СДПН цей показник склав 35%.

Згідно з опитуванням, 49% виборців ХДС і 52% виборців СДПН були незадоволені федеральним урядом.

Опитування проводилось 4-5 грудня. В його рамках було опитано 1005 осіб.

На початку грудня опиування зафіксувало нове зростання рейтингу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

У Німеччині нещодавно поновили заклики до заборони ультраправої партії "АдН" як екстремістської після створення її нового молодіжного крила, що мало б мати менш негативний імідж, аніж розпущена організація.