В Болгарії на тлі масових протестів подав у відставку уряд

Уряд Болгарії на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим у четвер, 11 грудня, оголосив у відставку на тлі масових антиурядових протестів, що останнім часом охопили країну.

Про це повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда".

Як розповів Желязков, урядова коаліція зібралась для обговорення "викликів, перед якими ми стоїмо, і рішень, які ми повинні ухвалити".

"Наразі, як того вимагає Конституція, влада виходить від голосу народу. Ми чуємо голос громадян, які протестують проти правління. За відставку висловилися молоді, старі, люди різних етносів. Ми підтримуємо енергію суспільства, заохочуємо її", – зазначив він.

За словами очільника уряду, його команді вдалось досягти приєднання Болгарії до єврозони, забезпечити макроекономічну стабільність і досягти "безпрецедентного зростання доходів".

"Запропонований нами проєкт бюджету був зосереджений на соціальному захисті та підвищенні купівельної спроможності громадян. Схоже, що це не вдалося повністю пояснити, або наші опоненти не змогли цього зрозуміти. Протест був спрямований проти самовдоволення і зарозумілості, проти того, як реалізуються демократичні цінності. Саме тому уряд пішов у відставку", – додав Желязков.

Відставка відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

Читайте також: Криза за крок до євро: чому Болгарію охопили протести та які наслідки це може мати