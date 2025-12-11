Сейм Литви схвалив держбюджет-2026 з рекордними витратами на оборону

Сейм Литви 11 грудня ухвалив державний бюджет на 2026 рік, який зокрема передбачає рекордні витрати на оборону в розмірі 5,38% від ВВП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

80 членів Сейму проголосували за запропонований проєкт бюджету, 39 – проти, сім – утрималися.

Ухвалений бюджет також передбачає щедріші соціальні виплати, збільшені зарплати для вчителів, лікарів, працівників бюджетної сфери та співробітників деяких інших галузей.

Крім того, у бюджеті наступного року передбачено зростання пенсій. Середня пенсія за віком зросте на 80 євро – з 670 до 750 євро.

Середня пенсія за віком за наявності необхідного стажу збільшиться на 90 євро – з 720 до 810 євро.

На фінансування оборони наступного року передбачена рекордна сума – 5,38% від ВВП, що складе 4,79 млрд євро. З них 700 млн євро будуть перерозподілені через Державний оборонний фонд. Це означає, що Міністерство оборони не зможе використовувати ці гроші безпосередньо.

На початку цього року створена з керівництва країни та системи оборони Державна рада оборони постановила в 2026–2030 роках виділяти на оборону 5–6% ВВП.

Такий обсяг фінансування обґрунтований необхідністю прийняти німецьку бригаду до 2027 року і до 2030 року повністю розгорнути дивізію литовської армії.

На оборону буде виділено на 1,59 млрд євро більше, ніж у 2025 році.

Повідомляли, що естонський парламент у середу в третьому й остаточному читанні схвалив бюджет на 2026 рік із рекордними витратами на оборону.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння в європейських країнах відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.