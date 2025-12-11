Сейм Литвы одобрил госбюджет-2026 с рекордными расходами на оборону

Сейм Литвы 11 декабря принял государственный бюджет на 2026 год, который, в частности, предусматривает рекордные расходы на оборону в размере 5,38% от ВВП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

80 членов Сейма проголосовали за предложенный проект бюджета, 39 – против, семь – воздержались.

Принятый бюджет также предусматривает щедрые социальные выплаты, увеличенные зарплаты для учителей, врачей, работников бюджетной сферы и некоторых других отраслей.

Кроме того, в бюджете следующего года предусмотрен рост пенсий. Средняя пенсия по возрасту вырастет на 80 евро – с 670 до 750 евро.

Средняя пенсия по возрасту при наличии необходимого стажа увеличится на 90 евро – с 720 до 810 евро.

На финансирование обороны в следующем году предусмотрена рекордная сумма – 5,38% от ВВП, что составит 4,79 млрд евро. Из них 700 млн евро будут перераспределены через Государственный оборонный фонд. Это означает, что Министерство обороны не сможет использовать эти деньги напрямую.

В начале этого года созданный из руководства страны и системы обороны Государственный совет обороны постановил в 2026-2030 годах выделять на оборону 5-6% ВВП.

Такой объем финансирования обоснован необходимостью принять немецкую бригаду к 2027 году и к 2030 году полностью развернуть дивизию литовской армии.

На оборону будет выделено на 1,59 млрд евро больше, чем в 2025 году.

Сообщалось, что эстонский парламент в среду в третьем и окончательном чтении одобрил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение в европейских странах произошло лишь после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.