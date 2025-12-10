Парламент Естонії схвалив бюджет на 2026 рік з понад 5% ВВП на оборону

Естонський парламент у середу в третьому й остаточному читанні схвалив бюджет на 2026 рік із рекордними витратами на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За схвалення бюджету на 2026 рік проголосував 51 естонський депутат, проти – 37, ще 13 депутатів не голосували або були відсутні.

У проєкті бюджету Естонії, який ще має бути підписаний президентом, обсяг доходів становить 18,6 мільярда євро, а витрат – 19,5 мільярда.

У зв'язку зі збільшенням дефіциту бюджету боргове навантаження в наступному році зросте на 1,7 мільярда євро і складе 25,9% ВВП.

Як найбільше підвищення витрат уряд Естонії наводить збільшення витрат на оборону до позначки, що перевищує 5% ВВП. На це у 2026 році буде додатково спрямовано 844,5 мільйона євро.

Нагадаємо, польський Сейм минулого тижня ухвалив закон про бюджет на 2026 рік, який передбачає рекордну в історії країни частку витрат на оборону – 4,81% ВВП.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.