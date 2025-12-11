Генсек НАТО: ми – наступна ціль Росії, ми вже у небезпеці

Генсек НАТО Марк Рютте застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав у четвер під час виступу у Берліні, його цитує The Guardian.

Генсек зазначив, що хоча рішення про збільшення витрат на оборону, прийняте на саміті НАТО в Гаазі на початку цього року, зустріли схвально, "зараз не час для задоволення собою".

"Я сьогодні тут, щоб розповісти вам, яка позиція НАТО і що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, перш ніж вона розпочнеться. А для цього ми маємо чітко усвідомити загрозу: ми є наступною ціллю Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці", – заявив генсек.

Він додав, що "надто багато хто не відчуває терміновості, і надто багато хто вірить, що час на нашому боці".

"Це не так. Час діяти саме зараз. Витрати на оборону та виробництво союзників повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне для забезпечення нашої безпеки", – додав він.

Рютте наголосив, що Росія "стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО та України".

"Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент Путін знову займається побудовою імперії", – сказав Рютте.

За його словами, важливо, "щоб ми всі продовжували тиснути на Росію і підтримували справжні зусилля, спрямовані на припинення цієї війни".

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років.

Німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк переконаний, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час.