Генсек НАТО Марк Рютте предостерег государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал в четверг во время выступления в Берлине, его цитирует The Guardian.

Генсек отметил, что хотя решение об увеличении расходов на оборону, принятое на саммите НАТО в Гааге в начале этого года, встретили одобрительно, "сейчас не время для удовлетворения собой".

"Я сегодня здесь, чтобы рассказать вам, какова позиция НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну, прежде чем она начнется. А для этого мы должны четко осознать угрозу: мы являемся следующей целью России, и мы уже находимся в опасности", – заявил генсек.

Он добавил, что "слишком многие не чувствуют срочности, и слишком многие верят, что время на нашей стороне".

"Это не так. Время действовать именно сейчас. Расходы на оборону и производство союзников должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности", – добавил он.

Рютте подчеркнул, что Россия "стала еще более дерзкой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине".

"Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается построением империи", – сказал Рютте.

По его словам, важно, "чтобы мы все продолжали давить на Россию и поддерживали настоящие усилия, направленные на прекращение этой войны".

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет.

Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк убежден, что Россия способна осуществить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время.