В ЄС кажуть, що схвалюють дорожні карти реформ, розроблені Україною

Єврокомісія називає "спільним продуктом" та підтримує три дорожні карти, ухвалені Україною в рамках підготовки до відкриття переговорів.

Про це заявила, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" після засідання Ради ЄС у Львові, єврокомісарка Марта Кос.

Йдеться про три документи, ухвалені Кабінетом міністрів ще улітку – так звані дорожні карти у сферах верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Погодження та схвалення цих трьох документів визначено у переговорній рамці ЄС для України як індикатори для відкриття переговорів за Кластером 1 ("Основи"). Утім, юридично вони досі схвалені лише Україною, але не європейською стороною.

Марта Кос після засідання Ради ЄС запевнила, що Україна має також підтримку ЄС щодо цих документів.

"Звичайно, вони підтримані (з боку ЄС). Ми готували ці документи пліч-о-пліч з Україною", – заявила вона.

Віцепрем'єр Тарас Качка, що брав участь у пресконференції з комісаркою Кос, також підтвердив намір уряду виконати ці документи. "Дорожні карти повинні бути виконані не тільки по суті, а й у відповідності до термінів (втілення реформ. – ЄП), які в них прописані", – заявив Качка.

Усі три дорожні карти оприлюднені урядом: з верховенства права, з реформи держуправління та щодо функціонування демократичних інституцій.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Детально про формат Frontloading читайте у статті ЄП "Завантаження в обхід Орбана".