В ЕС говорят, что одобряют дорожные карты реформ, разработанные Украиной

Еврокомиссия называет "совместным продуктом" и поддерживает три дорожные карты, принятые Украиной в рамках подготовки к открытию переговоров.

Об этом заявила, отвечая на вопрос "ЕвроПравды" после заседания Совета ЕС во Львове, еврокомиссар Марта Кос.

Речь идет о трех документах, принятых Кабинетом министров еще летом – так называемые дорожные карты в сферах верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

Согласование и одобрение этих трех документов определены в переговорной рамке ЕС для Украины как индикаторы для открытия переговоров по Кластеру 1 ("Основы"). Впрочем, юридически они до сих пор одобрены только Украиной, но не европейской стороной.

Марта Кос после заседания Совета ЕС заверила, что Украина имеет также поддержку ЕС по этим документам.

"Конечно, они поддержаны (со стороны ЕС). Мы готовили эти документы рука об руку с Украиной", – заявила она.

Вице-премьер Тарас Качка, принимавший участие в пресс-конференции с еврокомиссаром Кос, также подтвердил намерение правительства выполнить эти документы. "Дорожные карты должны быть выполнены не только по сути, но и в соответствии со сроками (воплощения реформ. – ЕП), которые в них прописаны", – заявил Качка.

Все три дорожные карты обнародованы правительством: по верховенству права, по реформе госуправления и по функционированию демократических институтов.

Ранее во Львове, на неформальном заседании Совета по общим делам, ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

Подробно о формате Frontloading читайте в статье ЕП "Загрузка в обход Орбана".