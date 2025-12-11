Польський міністр: керівництво Угорщини ближче до Москви, ніж до Брюсселя

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек у четвер звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що він ближчий до Росії, ніж до Європи.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Журек висловив розчарування Будапештом, коли його запитали про двох колишніх польських посадовців, яких захищає Угорщина, звинувачених у зловживанні коштами.

Він згадав про цю справу, а також про переговори Орбана з лідером Росії Владіміром Путіним.

"Сьогодні мені здається, що керівництво Угорщини ближче до керівництва в Москві, ніж до керівництва ЄС, і я кажу це з великим сумом і великим занепокоєнням", – сказав Журек.

"На жаль, Орбан хоче підірвати ЄС зсередини, і його проросійська політика є абсолютно неприйнятною для більшості громадян ЄС", – додав польський міністр.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, якому висунуто 26 звинувачень, перебуває в Угорщині і може попросити там притулку, наслідуючи приклад свого колишнього заступника Марчина Романовського, якому висунуто подібні звинувачення.

Обидва чоловіки заявляють, що не повернуться до Польщі, оскільки не отримають справедливого судового розгляду за уряду Дональда Туска.

Орбан зустрівся із Зьобро в Будапешті в жовтні і звинуватив Варшаву в "політичному полюванні на відьом".

Польський суд у найближчі тижні вирішить, чи видавати європейський ордер на арешт Зьобро.

