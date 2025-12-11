Польский министр: руководство Венгрии ближе к Москве, чем к Брюсселю

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек в четверг обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он ближе к России, чем к Европе.

Об этом он сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Журек выразил разочарование Будапештом, когда его спросили о двух бывших польских чиновниках, которых защищает Венгрия, обвиняемых в злоупотреблении средствами.

Он упомянул об этом деле, а также о переговорах Орбана с лидером России Владимиром Путиным.

"Сегодня мне кажется, что руководство Венгрии ближе к руководству в Москве, чем к руководству ЕС, и я говорю это с большой печалью и большим беспокойством", – сказал Журек.

"К сожалению, Орбан хочет подорвать ЕС изнутри, и его пророссийская политика абсолютно неприемлема для большинства граждан ЕС", – добавил польский министр.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, которому предъявлено 26 обвинений, находится в Венгрии и может попросить там убежища, следуя примеру своего бывшего заместителя Марчина Романовского, которому предъявлены аналогичные обвинения.

Оба мужчины заявляют, что не вернутся в Польшу, поскольку не получат справедливого судебного разбирательства при правительстве Дональда Туска.

Орбан встретился с Зёбро в Будапеште в октябре и обвинил Варшаву в "политической охоте на ведьм".

Польский суд в ближайшие недели решит, выдавать ли европейский ордер на арест Зёбро.

Читайте подробно о том, как Венгрия стала убежищем для разыскиваемых политиков из Польши.