Польський ексміністр вирішив залишитись в Угорщині через очікуване затримання вдома

Ексміністр юстиції Польщі, колишній генпрокурор Збігнев Зьобро, якому прокуратура хоче висунути 26 звинувачень, наразі перебуває в Угорщині, але запевняє, що притулку там не просив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Політик заявив, що перебуває в країні для участі в конференції, і це планувалося заздалегідь.

Зьобро повідомив в четвер в ефірі телеканалу "Республіка", що він не просив політичного притулку в Угорщині.

Того ж дня регламентний комітет підтримав клопотання про зняття з нього імунітету. Обвинувачення хоче висунути проти колишнього міністра юстиції 26 звинувачень, в тому числі в керівництві злочинним угрупованням, у зв'язку зі зловживаннями у Фонді юстиції. Депутати також підтримали запит на його затримання та арешт.

"Я опинився в Угорщині, тому що протягом багатьох тижнів була запланована конференція про верховенство права в ЄС, в тому числі про порушення в Польщі, і я був одним з гостей", – пояснив Зьобро в четвер.

Він додав, що вся ситуація навколо запиту про зняття імунітету "застала його в Угорщині", де він досі перебуває.

Колишній глава Мін'юсту заявив, що придбав зворотний квиток до Польщі, але вирішив не повертатися, оскільки, за його словами, отримав інформацію про "провокацію", пов'язану з його можливим затриманням.

Після голосування за подання про зняття недоторканності з Зьобро в парламентському регламентному комітеті, депутати ще заслухали звіт про роботу комітету пізно ввечері в четвер. Після цього – у п'ятницю ввечері – депутати проголосують за подання на пленарному засіданні.

Візит Зьобро до Угорщини відбувся через кілька днів після того, як прокуратура скерувала до Сейму Польщі клопотання про зняття з політика імунітету і притягнення його до відповідальності у справі про використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

"Як думаєте, буде притулок чи ні?" – саркастично прокоментував це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Глава МЗС Польщі натякнув на подібну ситуацію з іншим колишнім посадовцем і заступником Зьобро – Марчином Романовським, який утік від польського правосуддя в Угорщину та отримав там притулок у грудні 2024 року.

Цей крок Будапешта підірвав польсько-угорські відносини.