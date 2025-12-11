Україна і Польща з січня запустять три робочі групи для протидії загрозам безпеці

Україна та Польща з січня запустять три робочі групи, які дозволять протистояти спільним безпековим викликам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МВС Ігор Клименко після зустрічі у Львові з міністром внутрішніх справ Польщі Марчином Кервінським.

За його словами, Україна і Польща мають спільні виклики, а тому створюють три спільні робочі групи, які стартують уже в січні.

Перша група займатиметься антидроновою обороною та працюватиме над формуванням захисту повітряного простору Європи, забезпеченням безпеки критичної інфраструктури, обміном технологіями та досвідом нейтралізації ворожих БпЛА.

Друга робоча група буде присвячена цивільному захисту, у її фокусі будуть евакуації, рятувальні операції і система оповіщення.

Третя робоча група буде протидіяти інформаційним загрозам – вести спільну боротьбу з російськими фейками та дезінформацією.

"Україна передає партнерам свій досвід попередження та розкриття диверсій і терактів – підривів на залізниці, підпалів авто. Це важливі кейси для регіональної безпеки", – додав Клименко.

Нагадаємо, 18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

