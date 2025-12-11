Украина и Польша с января запустят три рабочие группы для противодействия угрозам безопасности

Украина и Польша с января запустят три рабочие группы, которые позволят противостоять общим вызовам безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко после встречи во Львове с министром внутренних дел Польши Марчином Кервинским.

По его словам, Украина и Польша имеют общие вызовы, а потому создают три совместные рабочие группы, которые начнут работу уже в январе.

Первая группа будет заниматься антидроновой обороной и работать над формированием защиты воздушного пространства Европы, обеспечением безопасности критической инфраструктуры, обменом технологиями и опытом нейтрализации вражеских БПЛА.

Вторая рабочая группа будет посвящена гражданской защите, в ее фокусе будут эвакуации, спасательные операции и система оповещения.

Третья рабочая группа будет противодействовать информационным угрозам – вести совместную борьбу с российскими фейками и дезинформацией.

"Украина передает партнерам свой опыт предупреждения и раскрытия диверсий и терактов – подрывов на железной дороге, поджогов автомобилей. Это важные кейсы для региональной безопасности", – добавил Клименко.

Напомним, 18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

