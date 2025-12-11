Суд у Німеччині поки не дозволяє конфіскувати аварійний танкер "тіньового флоту"

Німецький суд поки не дав згоди на конфіскацію аварійного нафтового танкера Eventin, який відносять до так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Федеральний фіскальний суд (BFH) наразі не дав дозволу на конфіскацію судна та його вантажу, через "обгрунтовані сумніви" у тому, що такі заходи мають достатні правові підстави.

Також немає визначеності, чи це судно може заходити на територію ЄС у випадку надзвичайної ситуації.

Eventin зі 100 000 тоннами нафти же майже рік стоїть неподалік німецького Рюгена у Балтійському морі, куди його відбуксирували після того, як через несправність танкер став некерованим. Судно прямувало з портів РФ біля Петербурга до Індії, і регулярно здійснював такі рейси раніше.

Лунають занепокоєння, що аварійний танкер є "плавучою екологічною бомбою" і нафту з нього потрібно якнайшвидше відкачати.

Формальний власник "Eventin," Laliya Shipping Corp. з Маршаллових островів, судиться з ЄС щодо зарахування танкера до "тіньового флоту".

Наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на Eventin і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.