Суд в Германии пока не разрешает конфисковать аварийный танкер "теневого флота"

Немецкий суд пока не дал согласия на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, который относят к так называемому "теневому флоту" РФ.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральный фискальный суд (BFH) пока не дал разрешения на конфискацию судна и его груза из-за "обоснованных сомнений" в том, что такие меры имеют достаточные правовые основания.

Также нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации.

Eventin со 100 000 тоннами нефти уже почти год стоит недалеко от немецкого Рюгена в Балтийском море, куда его отбуксировали после того, как из-за неисправности танкер стал неуправляемым. Судно следовало из портов РФ возле Петербурга в Индию и регулярно совершало такие рейсы ранее.

Звучат опасения, что аварийный танкер является "плавучей экологической бомбой" и нефть из него нужно откачать как можно скорее.

Формальный владелец "Eventin", Laliya Shipping Corp. с Маршалловых островов, судится с ЕС по поводу зачисления танкера в "теневой флот".

В конце марта Германия заменила экипаж на Eventin и взяла под свой контроль судно, включая его груз.