Польща замовила 360 ударних дронів польського виробника

Польська армія законтрактувала 360 ударних дронів Warmate, які виробляє польська WB Group.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Згідно з угодою, підписаною 11 грудня, польські військові отримають 36 наборів дронів-камікадзе Warmate по 10 штук. Вартість контракту – близько 100 млн злотих.

Дрони мають надійти на озброєння вже у грудні. Ці БпЛА можуть виявляти та знищувати легку бронетехніку або піхоту, керування відбувається дистанційно у реальному часі. Апарат може працювати як розвідник і виконувати багаторазові польоти, та може застосовуватися як ударний одноразово.

Контакт є першим у межах ширшої рамкової угоди, підписаної ще у травні, що передбачає закупівлю до 10 000 апаратів.

У 2022 році Литва за донати громадян закупила такі БпЛА для України.

Як повідомляли, Латвія у 2026 році інвестує 250 млн євро у розвиток ППО та безпілотників.

Фінляндія придбала сотні засобів для виявлення і глушіння дронів.