Латвія у 2026-му інвестує 250 млн євро у розвиток ППО та безпілотників

Латвія у 2026 році планує спрямувати понад 200 млн євро на посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на пресконференції, передає Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Спрудс заявив, що наступного року на зміцнення протиповітряної оборони буде виділено 200,54 млн євро, а ще 50 млн євро буде інвестовано в безпілотні літальні апарати.

"Ці інвестиції підтверджують прагнення Латвії значно підвищити стійкість і здатність країни до реагування, одночасно сприяючи зміцненню загальної європейської безпеки", – зазначив він.

Глава Міноборони Латвії зазначив, що технології акустичного виявлення безпілотників та інтеграція нових систем спостереження значно розширюють можливості країни виявляти і швидко реагувати на потенційні загрози, а також є важливими кроками у створенні "стіни дронів".

"Ми цілеспрямовано зміцнюємо повітряну оборону Латвії, розвиваючи можливості виявлення та протидії, інвестуючи в сучасні технології та співпрацюючи з місцевою промисловістю. Наш зовнішній кордон є також кордоном Європейського Союзу та НАТО, і його безпека є спільною відповідальністю. Тому на європейському рівні я виступаю за збільшення фінансування повітряної оборони та можливостей безпілотників, підкреслюючи, що це одна з найважливіших європейських дій у найближчі роки", – додав Спрудс.

Наприкінці листопада Єврокомісія організувала велику дискусію з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо засобів у сфері безпілотних технологій, що є одним з кроків до реалізації проєкту "стіна дронів".

На початку грудня писали, що додатково до наявної системи спостереження Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії у співпраці з іншими силовими структурами планує найближчими роками закупити системи виявлення дронів і протидії їм на суму близько 460 млн євро.