Польша заказала 360 ударных дронов польского производителя
Польская армия заказала 360 ударных дронов Warmate, которые производит польская WB Group.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Согласно соглашению, подписанному 11 декабря, польские военные получат 36 наборов дронов-камикадзе Warmate по 10 штук. Стоимость контракта – около 100 млн злотых.
Дроны должны поступить на вооружение уже в декабре. Эти БпЛА могут обнаруживать и уничтожать легкую бронетехнику или пехоту, управление происходит дистанционно в реальном времени. Аппарат может работать как разведчик и выполнять многократные полеты, а также может применяться как ударный одноразово.
Контракт является первым в рамках более широкого рамочного соглашения, подписанного еще в мае, которое предусматривает закупку до 10 000 аппаратов.
В 2022 году Литва за донаты граждан закупила такие БПЛА для Украины.
Как сообщалось, Латвия в 2026 году инвестирует 250 млн евро в развитие ПВО и беспилотников.
Финляндия приобрела сотни средств для обнаружения и подавления дронов.