Фінляндія придбала сотні засобів для виявлення і глушіння дронів

Представник Військово-повітряних сил Фінляндії полковник Мано-Мікаель Нокелайнен сказав, що країна придбала сотні пристроїв для глушіння та виявлення дронів на тлі інспірованих Росією інцидентів.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у розмові з Reuters.

За словами Нокелайнена, Збройні сили Фінляндії придбали сотні глушителів безпілотників SkyWiper Omni Max, виготовлених литовською компанією NT Service.

Він сказав, що глушителі – які створюють захисний купол, що охоплює сотні метрів, щоб блокувати сигнали управління, відео та навігації дронів – будуть розміщені навколо критичної інфраструктури, такої як військові бази.

"Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дозволяє запобігти прольоту дронів над військами", – сказав Нокелайнен.

Окрім глушителів, фінські військові придбали портативні детектори дронів Airfence, виготовлені місцевою компанією Sensofusion, та додаткові приціли для гвинтівок Smash, виготовлені ізраїльською компанією Smartshooter, які полегшують наведення та збивання БпЛА.

Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним дронам, сказав Нокелайнен, відмовившись поділитися деталями про здатність Фінляндії протидіяти більшим дронам.

Дрони широко використовуються в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році і все частіше фіксуються в європейських країнах, що, як вони вважають, є частиною гібридного впливу Росії.

Румунський президент Нікушор Дан раніше сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.