У Німеччині закликають перейти на 48-годинний робочий тиждень в оборонній сфері

Президент Федеральної академії політики безпеки, що входить до юрисдикції Міністерства оборони Німеччини, Вольф-Юрген Шталь закликав до запровадження 48-годинного робочого тижня в певних сферах, зокрема оборонній.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у інтерв’ю журналу Focus, повідомило видання Welt.

Шталь заявив, що він вірить у здатність німецьких збройних сил захищатися, але ця здатність терміново потребує "покращення", якого можна досягнути завдяки запровадженню 48-годинного робочого тижня.

"Нам потрібно робити більше. А це означає: нам потрібно інвестувати більше часу в нашу безпеку, без жодних "якщо", "і" чи "але". Нам потрібно швидше кваліфікуватися та бути готовими до розгортання", – сказав Шталь.

На переконання президента Федеральної академії політики безпеки, таке нововведення слід запровадити і в оборонній промисловості для прискорення виробництва продукції.

"Якщо в мене є обладнання та персонал, то мені все одно потрібно їх навчити. Якщо цього вимагає ситуація, то я просто маю працювати довше, навчатися довше", – заявив Шталь.

За словами Шталя, правитель Росії Владімір Путін озброює свою країну понад той рівень, який необхідний для війни в Україні. Він хоче послабити Європу і вже досягає цієї мети за допомогою гібридних атак.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує здійснити оборонні закупівлі на 377 млрд євро у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах.

Навесні коаліція в Німеччині погодила багатомільярдний пакет для оборони й інфраструктури шляхом збільшення запозичень.

У минулі роки Бундесвер потерпав від нестачі техніки в усіх родах військ та дефіциту боєприпасів на десятки мільярдів євро.