В Германии призывают перейти на 48-часовую рабочую неделю в оборонной сфере

Президент Федеральной академии политики безопасности, входящей в юрисдикцию Министерства обороны Германии, Вольф-Юрген Шталь призвал к введению 48-часовой рабочей недели в определенных сферах, в частности оборонной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью журналу Focus, сообщило издание Welt.

Шталь заявил, что он верит в способность немецких вооруженных сил защищаться, но эта способность срочно требует "улучшения", которого можно достичь благодаря введению 48-часовой рабочей недели.

"Нам нужно делать больше. А это значит: нам нужно инвестировать больше времени в нашу безопасность, без всяких "если", "и" или "но". Нам нужно быстрее квалифицироваться и быть готовыми к развертыванию", – сказал Шталь.

По мнению президента Федеральной академии политики безопасности, такое нововведение следует ввести и в оборонной промышленности для ускорения производства продукции.

"Если у меня есть оборудование и персонал, то мне все равно нужно их обучить. Если этого требует ситуация, то я просто должен работать дольше, учиться дольше", – заявил Шталь.

По словам Шталя, правитель России Владимир Путин вооружает свою страну сверх того уровня, который необходим для войны в Украине. Он хочет ослабить Европу и уже достигает этой цели с помощью гибридных атак.

Ранее сообщалось, что Германия планирует осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

Весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры путем увеличения заимствований.

В прошлые годы Бундесвер страдал от нехватки техники во всех родах войск и дефицита боеприпасов на десятки миллиардов евро.