МЗС Польщі довелося виправдовуватися через брудне авто для Навроцького у Ризі

У Міністерстві закордонних справ Польщі заперечили свою провину в тому, що президенту Польщі Каролю Навроцькому під час його візиту до Латвії довелося їхати з аеропорту брудним автомобілем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Скандал щодо візиту Навроцького до Риги спалахнув у соціальних мережах. Зокрема, депутат від партії "Право і справедливість" Шимон Шинковський вель Сенк розкритикував посольство Польщі в Ризі та міністра закордонних справ Радослава Сікорського, назвавши весь інцидент "ганьбою".

"Посольство Польщі в Ризі не повідомляє про візит Президента Республіки Польща в соціальних мережах і надсилає за ним брудну машину... Це нові стандарти дипломатії та ці "глави місій", призначені Радославом Сікорським", – написав він у соцмережах.



Фото із соцмереж

У відповідь на це речник Міністерства закордонних справ Мачей Вевюр заявив, що ці звинувачення є необґрунтованими та неправдивими, адже транспортування гостя завжди забезпечує країна перебування, і тому польська сторона "не несе відповідальності за будь-які помилки" щодо цього питання.

"У Латвії досі йде дощ, а в аеропорту Риги немає автомийки... Сподіваюся, президент задоволений тим, як пройшов його візит, бо посольство Польщі в Латвії має на це вплив", – пояснив речник МЗС.

Прокоментував ситуацію і сам міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський вибачився за те, що "латвійська сторона, прикриваючись дощем, надала президенту нечистий автомобіль".

11 грудня президент Польщі Кароль Навроцький відвідував Латвію з офіційним візитом. У Ризі під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом він заявив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні.

У польському уряді наполягають, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні попри заяви глави держави та його підлеглого.