Навроцький обіцяє владнати "непорозуміння" щодо даних про передачу МіГ-29 Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні, однак пообіцяв владнати це "непорозуміння" з міністром оборони.

Про це польський президент заявив у Ризі під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Навроцький зазначив, що його співробітники мали рацію, коли заявляли, що він не отримував "офіційної інформації" про передачу МіГ Україні.

"Тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння – я не мав такої інформації (про передачу Україні МіГ. – Ред.). Але я спокійний: з паном Косіняком-Камишем (міністр оборони. – Ред.) ми це з’ясуємо і порозуміємося з цього питання", – додав він.

Раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Після цього голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Навроцький не був поінформований про ці наміри, що, за його словами, може свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заперечив ці заяви, наголосивши, що питання передачі МіГ Україні обговорювали під час засідання комітету з безпеки.