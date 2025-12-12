В Министерстве иностранных дел Польши отрицают свою вину в том, что президенту Польши Каролю Навроцкому во время его визита в Латвию пришлось ехать из аэропорта на грязном автомобиле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Скандал из-за визита Навроцкого в Ригу вспыхнул в социальных сетях. В частности, депутат от партии "Право и справедливость" Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал посольство Польши в Риге и министра иностранных дел Радослава Сикорского, назвав весь инцидент "позором".

"Посольство Польши в Риге не сообщает о визите президента Республики Польша в социальных сетях и присылает за ним грязную машину... Эти новые стандарты дипломатии и эти "главы миссий", назначенные Радославом Сикорским", – написал он в соцсетях.

Фото из соцсетей

В ответ на это представитель Министерства иностранных дел Мачей Вевюр заявил, что эти обвинения являются необоснованными и ложными, ведь транспортировку гостя всегда обеспечивает страна пребывания, и поэтому польская сторона "не несет ответственности за любые ошибки" по этому вопросу.

"В Латвии до сих пор идет дождь, а в аэропорту Риги нет автомойки... Надеюсь, президент доволен тем, как прошел его визит, потому что посольство Польши в Латвии может на это влиять", – пояснил представитель МИД.

Прокомментировал ситуацию и сам министр иностранных дел Польши. Радослав Сикорский извинился за то, что "латвийская сторона, прикрываясь дождем, предоставила президенту нечистый автомобиль".

11 декабря президент Польши Кароль Навроцкий посещал Латвию с официальным визитом. В Риге во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом он заявил, что не был проинформирован о намерениях о передаче истребителей МиГ-29 Украине.

В польском правительстве настаивают, что президент Кароль Навроцкий не мог не знать о намерениях по передаче истребителей МиГ-29 Украине, несмотря на заявления главы государства и его подчиненного.