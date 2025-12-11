В уряді Польщі наполягають, що президент не міг не знати про плани передачі МіГ-29 Україні

У польському уряді наполягають, що президент Кароль Навроцький не міг не знати про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні попри заяви глави держави та його підлеглого.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра-координатора спеціальних служб Польщі Томаша Семоняка, заяви про те, що президент не знає про передачу решти літаків МіГ-29 Україні, є неправдивим, "зважаючи на те, що це питання неодноразово обговорювалося на щотижневих засіданнях комітету з питань безпеки за участю представника Бюро національної безпеки".

"Або вони навмисно брешуть, або взагалі не контактують між собою. І те, і інше є компрометуючим", – написав Сємоняк у соцмережі Х.

Глава МЗС Радослав Сікорський зі свого боку наголосив, що канцелярія президента фігурує у розсилці протоколів засідань, "в яких ця справа вже кілька місяців чорним по білому викладена".

Раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Після цього голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Навроцький не був поінформований про ці наміри, що, за його словами, може свідчити про "злу волю і спробу вкотре відрізати президента від інформації, важливої з точки зору польської держави".

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що не був поінформований про наміри щодо передачі винищувачів МіГ-29 Україні.