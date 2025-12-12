Кіпр пообіцяв Молдові зробити її вступ в Євросоюз пріоритетом під час головування в Раді ЄС

Президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс заявив, що прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу буде пріоритетом для Кіпру, коли він 1 січня перейме ротаційне головування Раді ЄС.

Про це він сказав у п’ятницю, 12 грудня, під час візиту президентки Молдови Маї Санду, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Христодулідіс запевнив Санду, що Кіпр зробить все можливе протягом наступних шести місяців для "досягнення суттєвих, позитивних результатів, які наблизять Молдову до спільної мети – вступу до ЄС".

"Для нас вступ до ЄС – це не тільки стратегічна мета, це найважливіший національний проєкт з часу нашої незалежності. Це стратегія виживання, поки агресор продовжує загрожувати нашому суверенітету", – сказала своєю чергою Санду.

За її словами, продовження розширення зміцнить східний кордон ЄС і посилить безпеку України.

"Це також завадить зловмисникам використовувати наші виборчі цикли, щоб повернути Молдову в орбіту Москви", – додала вона.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна за наступний рік може відкрити й закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС.

11 грудня Україні у Львові передали так звану переговорну позицію ЄС за трьома кластерами, що стане основою для подальшої технічної роботи.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

