Зеленський вірить, що Україна за 2026 рік може закрити усі кластери для вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна за наступний рік може відкрити й закрити усі шість переговорних кластерів для вступу до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він, згідно з повідомленням пресслужби, сказав під час спілкування з українською громадою в Ірландії.

За словами президента, Україна до кінця 2025 року буде технічно готова до відкриття усіх шести переговорних кластерів.

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", – сказав він.

Зеленський нагадав, що наступного року у Раді ЄС в першій головуватиме Кіпр, далі – Ірландія.

"Ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, відкриття перших кластерів у 2025 році, на що раніше були великі сподівання, не відбулося через вето Угорщини. Реалістичним часовим горизонтом для вступу України до ЄС часто називають 2030 рік.

