Кипр пообещал Молдове сделать ее вступление в Евросоюз приоритетом во время председательства в Совете ЕС

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу будет приоритетом для Кипра, когда он 1 января примет ротационное председательство в Совете ЕС.

Об этом он сказал в пятницу, 12 декабря, во время визита президента Молдовы Майи Санду, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Христодулидис заверил Санду, что Кипр сделает все возможное в течение следующих шести месяцев для "достижения существенных, положительных результатов, которые приблизят Молдову к общей цели – вступлению в ЕС".

"Для нас вступление в ЕС – это не только стратегическая цель, это важнейший национальный проект со времени нашей независимости. Это стратегия выживания, пока агрессор продолжает угрожать нашему суверенитету", – сказала в свою очередь Санду.

По ее словам, продолжение расширения укрепит восточную границу ЕС и усилит безопасность Украины.

"Это также помешает злоумышленникам использовать наши избирательные циклы, чтобы вернуть Молдову в орбиту Москвы", – добавила она.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина за следующий год может открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС.

11 декабря Украине во Львове передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, что станет основой для дальнейшей технической работы.

Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": "План Б" и молчание Орбана: как ЕС разблокировал движение Украины к вступлению и что будет дальше