Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ

Єврокомісарка Марта Кос та віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка оголосили про узгоджений план дій України, що має підтвердити готовність України до вступу.

Цей план наведений у письмовій спільній заяві Кос та Качки, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ був оприлюднений після засідання Ради ЄС у загальних справах, головним результатом якої став запуск "фронтлоудингу" – технічного процесу, який дозволить вести підготовку до закриття переговорних глав ще до того, як Угорщина зніме вето на їхнє відкриття.

У ньому сторони України та ЄС "нагадують, що розширення ЄС є геостратегічною інвестицією в сильну, стабільну та єдину Європу, засновану на спільних цінностях, і що Україна може стати надбанням для розширеного та більш стійкого Європейського Союзу". Україна при цьому підтверджує розуміння того, що для її вступу в ЄС ключове значення мають питання, дотичні до верховенства права і протидії корупції.

"З огляду на майбутнє, і відповідно до цих рамок та пріоритетів, визначених державами-членами, Україна вживає заходів для подальшої пріоритизації впровадження найбільш актуальних та ефективних заходів протягом наступного року", – підтверджує документ та наводить 10 ключових пріоритетів.

Прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут наведений окремий список змін, а саме: скасування "правок Лозового" щодо автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності та посилення підстав для їх переривання та зупинення у справах про корупцію; посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику). Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз. Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора. Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах. Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР). Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку. Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів. Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року. Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні

Марта Кос, відповідаючи на запитання "Європейської правди", пояснила, що всі ці пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в ЄС. "Це не новий план… Ці 10 пунктів ми визначили як пріоритетні, тому загалом багато чого треба зробити у вступному процесі", – заявила вона.

Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.

Детально про формат Frontloading читайте у статті "ЄП" "Завантаження в обхід Орбана".

Також на зустрічі Тарас Качка підтвердив, що Україна починає рух до вступу ЄС за новою схемою.