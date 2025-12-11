Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ
Єврокомісарка Марта Кос та віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка оголосили про узгоджений план дій України, що має підтвердити готовність України до вступу.
Цей план наведений у письмовій спільній заяві Кос та Качки, яка є у розпорядженні "Європейської правди".
Документ був оприлюднений після засідання Ради ЄС у загальних справах, головним результатом якої став запуск "фронтлоудингу" – технічного процесу, який дозволить вести підготовку до закриття переговорних глав ще до того, як Угорщина зніме вето на їхнє відкриття.
У ньому сторони України та ЄС "нагадують, що розширення ЄС є геостратегічною інвестицією в сильну, стабільну та єдину Європу, засновану на спільних цінностях, і що Україна може стати надбанням для розширеного та більш стійкого Європейського Союзу". Україна при цьому підтверджує розуміння того, що для її вступу в ЄС ключове значення мають питання, дотичні до верховенства права і протидії корупції.
"З огляду на майбутнє, і відповідно до цих рамок та пріоритетів, визначених державами-членами, Україна вживає заходів для подальшої пріоритизації впровадження найбільш актуальних та ефективних заходів протягом наступного року", – підтверджує документ та наводить 10 ключових пріоритетів.
- Прийняти комплексні зміни до Кримінального процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя (тут наведений окремий список змін, а саме: скасування "правок Лозового" щодо автоматичного закриття проваджень; подовження строків давності та посилення підстав для їх переривання та зупинення у справах про корупцію; посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу; розширення юрисдикції НАБУ та САП на всі посади з високим рівнем ризику).
- Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз.
- Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора.
- Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах.
- Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).
- Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.
- Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
- Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів. Для Верховного Суду це включає тимчасове залучення незалежних міжнародних експертів.
- Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року.
- Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні
Марта Кос, відповідаючи на запитання "Європейської правди", пояснила, що всі ці пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в ЄС. "Це не новий план… Ці 10 пунктів ми визначили як пріоритетні, тому загалом багато чого треба зробити у вступному процесі", – заявила вона.
Раніше у Львові, на неформальному засіданні Ради з загальних справ, ЄС оголосив про запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето.
Детально про формат Frontloading читайте у статті "ЄП" "Завантаження в обхід Орбана".
Також на зустрічі Тарас Качка підтвердив, що Україна починає рух до вступу ЄС за новою схемою.