Україні передали переговорну позицію ЄС за трьома кластерами

Україні у Львові передали так звану переговорну позицію ЄС за трьома кластерами, що стане основою для подальшої технічної роботи.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" зі Львова про те, як у ЄС обійшли угорське вето та розблокували рух України до вступу.

Відповідальна за питання розширення в уряді Данії (яка зараз головує в Раді ЄС) Марі Б'єр оголосила, що Україні передають усі дані, які необхідні Києву для подальших технічних переговорів з Комісією відразу по трьох кластерах: №1 ("Основи" – сюди ходять питання щодо демократичних процедур, верховенства права тощо), №2 ("Внутрішній ринок" – це найбільш об'ємний кластер) та №6 ("Зовнішні справи" – це найпростіший кластер, де Україна прагне швидко досягти успіху).

Зокрема, Б'єр зачитала з голосу, а також передала Україні критичний для переговорів документ – переговорні позиції ЄС по кожному з цих кластерів. У термінології ЄС це має назву Draft common position (DCP).

По суті, Україні повідомили, що саме вона має виконати, щоби закрити переговори за кожною з глав.

Досі у ЄС діяла жорстка заборона на те, щоб комунікувати державам-кандидатам європейські DCP до того, як переговори за відповідними кластерами офіційно розпочнуться. Тепер, за наполяганням данців, це табу зламане.

Більш того, вже є неформальна домовленість із кіпрським головуванням про те, що вони на початку року аналогічним чином передадуть Україні DCP за рештою трьома секторами.

Обраний ЄС шлях теоретично дозволяє Україні навіть завершити переговори ще до подолання вето Орбана – але тільки у разі, якщо Україна втілить реформи за тим дороговказом, який отримала сьогодні.

Україна та ЄС після відкриття технічних переговорів узгодили пріоритетний план реформ з 10 пунктів, куди увійшли положення щодо антикорупції та верховенства права.

