Міністр оборони Молдови про проблему дронів: треба мати чим захищатись

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий у контексті проблеми російських дронів, які періодично залітають на молдовську територію, заявив, що Молдова могла б наслідувати приклад інших нейтральних країн, які здійснюють спільні закупівлі для захисту свого повітряного простору.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника оборонного відомства Молдови наводить TVR Moldova.

У цьому контексті Носатий зауважив, що Австрія і Швейцарія приєдналися до європейської ініціативи SkyShield, яка дозволить їм брати участь у спільних закупівлях і бути включеними в загальний простір протиповітряної оборони.

"Коли ми говоримо про оборону, недостатньо просто виявляти, потрібно мати чим захищатися. Ми вжили деяких заходів і будемо продовжувати далі. Ми закупили переносні системи протиповітряної оборони. Особовий склад навчений. Системи різні, і різниця полягає в дії, радіусі дії, швидкості, дальності. Ми продовжимо закупівлі, щоб мати достатню кількість для захисту наших громадян і об'єктів", – сказав він.

Варто зазначити, що за останній час у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".