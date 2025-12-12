Министр обороны Молдовы о проблеме дронов: нужно иметь чем защищаться

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в контексте проблемы российских дронов, которые периодически залетают на молдавскую территорию, заявил, что Молдова могла бы последовать примеру других нейтральных стран, которые осуществляют совместные закупки для защиты своего воздушного пространства.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы оборонного ведомства Молдовы приводит TVR Moldova.

В этом контексте Носатый отметил, что Австрия и Швейцария присоединились к европейской инициативе SkyShield, которая позволит им участвовать в совместных закупках и быть включенными в общее пространство противовоздушной обороны.

"Когда мы говорим об обороне, недостаточно просто выявлять, нужно иметь чем защищаться. Мы приняли некоторые меры и будем продолжать дальше. Мы закупили переносные системы противовоздушной обороны. Личный состав обучен. Системы разные, и разница заключается в действии, радиусе действия, скорости, дальности. Мы продолжим закупки, чтобы иметь достаточное количество для защиты наших граждан и объектов", – сказал он.

Стоит отметить, что за последнее время в небо Молдовы по крайней мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БПЛА типа "Шахед".