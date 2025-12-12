Прем'єр Грузії відповів на критику через участь у форумі з Путіним

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відповів на критику стосовно своєї участі у форумі в Туркменістані, на якому був присутній і господар Кремля Владімір Путін.

Заяву грузинського прем’єра наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Кобахідзе назвав спекуляціями критичні заяви щодо його участі в заході разом з російським правителем.

"Ці спекуляції абсолютно несерйозні і свідчать про загальну несерйозність, яка сьогодні панує в опозиції та пов'язаних з нею організаціях. Тут не варто робити глибоких коментарів", – заявив він.

В столиці Туркменістану Ашхабаді 11–12 грудня проходить форум "Року міжнародного миру і довіри", приурочений до 30-річчя нейтралітету Туркменістану.

У заході беруть участь лідери Туркменістану, Росії, Туреччини, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Іраку, Азербайджану, Угорщини, Грузії та Пакистану.

Повідомляли, що в рамках заходу Кобахідзе позував для "сімейного фото", на якому був присутній і глава Кремля.

Варто зазначити, що Грузію найбільше серед інших країн-кандидатів критикували у представленому Єврокомісією пакеті звітів про розширення. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.