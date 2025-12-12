Премьер Грузии ответил на критику из-за участия в форуме с Путиным

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на критику своего участия в форуме в Туркменистане, на котором присутствовал и хозяин Кремля Владимир Путин.

Заявление грузинского премьера приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

В частности, Кобахидзе назвал спекуляциями критические заявления относительно его участия в мероприятии вместе с российским правителем.

"Эти спекуляции абсолютно несерьезны и свидетельствуют об общей несерьезности, которая сегодня царит в оппозиции и связанных с ней организациях. Здесь не стоит делать глубоких комментариев", – заявил он.

В столице Туркменистана Ашхабаде 11-12 декабря проходит форум Года международного мира и доверия, приуроченный к 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии принимают участие лидеры Туркменистана, России, Турции, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Азербайджана, Венгрии, Грузии и Пакистана.

Сообщали, что в рамках мероприятия Кобахидзе позировал для "семейного фото", на котором присутствовал и глава Кремля.

Стоит отметить, что Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

