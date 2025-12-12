ЗМІ: міністра США Дрісколла усунули від переговорів щодо України

Міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла усунули від переговорного процесу щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України через "дедалі більш параноїдального" главу Пентагону Піта Гегсета.

Про це виданню The Telegraph стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що Гегсет вирішив усунути Дрісколла від переговорів, коли побачив, що той перевищує свої повноваження.

"Він (Дрісколл. – Ред.), як вважається, надто старався, і йому дали по руках", – сказало джерело, близьке до подій.

Видання зазначає, що у той час як Пентагон під керівництвом Гегсета поринув в атмосферу параної, хаосу і суперечностей, Дрісколлу досі в основному вдавалося триматися осторонь від брудних інтриг.

Його авторитет в адміністрації Дональда Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду і врівноваженості.

Це призвело до того, що він зайняв провідну роль під час мирних переговорів щодо України. У листопаді йому було доручено представити Володимиру Зеленському 28-пунктний план, який, як сподівався Трамп, приведе до миру між Росією та Україною.

Завдяки цьому він став найвищим за статусом членом адміністрації Трампа, який відвідав Україну.

Під час цієї поїздки минулого місяця Дрісколлу було доручено забезпечити підтримку Зеленським "мирного плану" США.

Європейські посли, які брали участь у переговорах, описали Дрісколла як посадовця, який не виявляв особливого інтересу до компромісів, щоб допомогти українській стороні.

Видання припускає, що стиль ведення переговорів Дрісколла привернув увагу президента, адже сам Трамп пишається своєю репутацією жорсткого переговорника.

Два тижні тому Дрісколл мав повторно відвідати Київ для продовження переговорів, але не з'явився.

Українцям також повідомили, що він буде в Парижі 1 грудня, але знову скасував візит за короткий термін.

"Наша делегація була здивована", – сказав український посадовець, припустивши, що Дрісколлу "не дозволили приїхати".

Українські та європейські посадовці вважають, що відсутність Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами.

Як близький друг віцепрезидента Джей Ді Венса, Дрісколл вважався частиною очолюваної ним групи в адміністрації, яка просуває політику невтручання.

Друга група, очолювана Марко Рубіо, радником президента США з національної безпеки та держсекретарем, відіграла помітнішу роль у переговорах. Ця група має взяти участь у зустрічі в Парижі між американськими, європейськими та українськими посадовцями в суботу.

Третя група зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером зараз відіграє помітнішу роль у переговорному процесі.

Одне джерело, обізнане з перемовинами, зазначило, що "кумедно", що тон переговорів часто змінюється залежно від того, яка з груп перебирає на себе більший контроль.

Читайте також: Заміна для Келлога? Хто такий Ден Дрісколл, якому Трамп доручив переговори з Україною