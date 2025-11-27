NYT: міністр США Дрісколл лякав європейців ракетами РФ, просуваючи "мирний план"

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

Про це йдеться у публікації The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Анонімні західні посадовці розповіли, як Дрісколл говорив, що РФ запускала ракети по Україні приблизно так само швидко, як і виробляла їх. Але зараз Росія виробляє достатню кількість ракет, щоб накопичити запас далекобійної зброї.

Західні посадовці додали, що меседж Дрісколла був чітким: необхідно швидко досягти врегулювання щодо розв’язаної РФ війни через ракетну загрозу, яка може вийти за межі України.

Посадовці, які були присутні на зустрічі з паном Дрісколлом у п'ятницю і поспілкувалися з The New York Times, назвали нарощування військової потужності Росії тривожним і сказали, що його попередження викликало резонанс.

Як зазначає видання, традиційно США, швидше за все, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б меседжі про її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для України, яка страждає від російської агресії.

Також у публікації йдеться, що хоча початкова "мирна пропозиція" зазнала змін, аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні, і що Україна повинна найближчим часом погодитись на врегулювання, як і раніше залишається в силі.

ЗМІ також повідомляли, що Дрісколл в ході візиту до Києва говорив українським посадовцям про "нависаючу загрозу поразки" і погіршення переговорних позицій України, якщо бойові дії триватимуть далі.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

