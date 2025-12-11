Axios: Україна, європейці і США обговорять в Парижі мирний план Трампа

У суботу 13 грудня в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Axios від представника Білого дому та українського посадовця.

Зустріч у Парижі відбудеться після телефонної розмови у середу між Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з національної безпеки, зазначає видання, не уточнюючи деталей та імен. Невідомо, чи буде присутній держсекретар США Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки.

Три тижні тому Рубіо очолював американську делегацію на переговорах з Україною в Женеві, але з того часу переговори ведуть посланець Трампа Стів Віткофф та його зять і радник Джаред Кушнер.

У четвер президент Володимир Зеленський розповів, що "компромісне бачення" США щодо контролю над нині підконтрольним Україні Донбасом полягає у тому, що українські війська виходять з території Донеччини, а російські війська туди не заходять.

Також Зеленський повідомив, що американська сторона не висувала жорсткої дати, до якої президент США Дональд Трамп бажає побачити готову домовленість для припинення російсько-української війни.